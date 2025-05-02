В Харькове резко возросло количество раненых после массированной атаки россиян
В Харькове количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников возросло до 36 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
"По уточненной информации удары пришлись по 12 локациям в четырех районах города – Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском. На местах некоторых прилетов пожара. 36 пострадавших", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вечером 2 мая город Харьков оказался под атакой российских беспилотников.
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