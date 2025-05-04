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04 мая 2025, 12:29

В Харьковской области за сутки в результате атак врага один человек погиб, еще четверо - ранены

04 мая 2025, 12:29
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В результате обстрелов россиянами Харьковской области за прошедшие сутки погиб мужчина и четверо женщин получили ранения

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали четыре населенных пункта и город Купянск. В результате обстрелов в с. Борова погиб мужчина, в г. Купянск четыре женщины получили ранения", - говорится в сообщении.

По его словам, враг атаковал Харьковщину 11 КАБ, 18 неуправляемыми авиационными ракетами, 9 БпЛА типа "Шахед" и 8 БпЛА неустановленного типа.

Также Синегубов добавил, что за прошедшие сутки зафиксировано 253 боевых столкновения. На Харьковском направлении произошло пять боеприкосновений в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении зафиксировано шесть атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.

Напомним, в Харьковской области саперы разминировали более 225 гектаров территорий.

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