На Херсонщине из-за вражеских обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки

фото: ГСЧС Херсонщины

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать Херсон и близлежащие населенные пункты

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Херсоне в результате вражеского удара загорелось нежилое здание.

В одном из населенных пунктов Херсонского района из-за обстрела занялись жилой дом, легковой автомобиль и два хозяйственных сооружения.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали все возгорания.

К счастью, обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Спасатели и пожарные службы продолжают работать над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским обстрелом оказались 38 населенных пунктов Херсонщины, ранены два человека.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.