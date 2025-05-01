На Херсонщине из-за вражеских обстрелов горели жилые дома и хозяйственные постройки
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать Херсон и близлежащие населенные пункты
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в Херсоне в результате вражеского удара загорелось нежилое здание.
В одном из населенных пунктов Херсонского района из-за обстрела занялись жилой дом, легковой автомобиль и два хозяйственных сооружения.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали все возгорания.
К счастью, обошлось без пострадавших среди местных жителей.
Спасатели и пожарные службы продолжают работать над ликвидацией последствий обстрелов.
Напомним, за прошедшие сутки под вражеским обстрелом оказались 38 населенных пунктов Херсонщины, ранены два человека.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами Искандер-М из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.