На Харьковщине женщина может сесть в тюрьму, за то, что предложила 200 долларов полицейскому

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Жительница Харьковщины предложила полицейскому 200 долларов США за не привлечение ее мужа к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

В апреле во время патрулирования полицейские остановили автомобиль за нарушение ПДД. За рулем находился 50-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

При оформлении административного правонарушения к полицейским подошла жена водителя. Женщина предложила правоохранителю 200 долларов США во избежание ответственности. Полицейский отказался от взятки, предупредил гражданку об уголовной ответственности, но женщина продолжала настаивать на своей и еще несколько раз повторяла предложение подкупа.

На водителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП, а женщине правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. доходов граждан или ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харьковской области мужчина угрожал ТЦК ножом.