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Правоохранители объявили о подозрении 16-летней девушке. Ее разоблачили, когда ей было 15 и она жгла военные автомобили

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители летом 2024 разоблачили в Харькове 15-летнюю девушку, которую завербовали российские спецслужбы. Ей предложили поджигать автомобили украинских военных за деньги.

Девушка подожгла два автомобиля военных. "Результат" она фиксировала на камеру, а затем отправляла отчет российскому куратору онлайн.

Правоохранители теперь объявили ей о подозрении. Также решается вопрос о применении к несовершеннолетней принудительной меры воспитательного характера.

Напомним, ранее в Киеве задержали молодых парней 18 и 21 года. Они подожгли два автомобиля военных в столице по заказу российских спецслужб. Их завербовали россияне, когда искали в интернете легкий заработок.