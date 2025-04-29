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Правоохоронці оголосили про підозру 16-річній дівчині. Її викрили, коли їй було 15 і вона палила військові автівки

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці влітку 2024 року викрили в Харкові 15-річну дівчину, яку завербували російські спецслужби. Їй запропонували підпалювати автомобілі українських військових за гроші.

Дівчина підпалила два авто військових. "Результат" вона фіксувала на камеру, а потім надсилала звіт російському куратору онлайн.

Правоохоронці тепер оголосили їй про підозру. Також вирішується питання про застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали молодих хлопців 18 та 21 років. Вони підпалили два автомобілі військових у столиці на замовлення російських спецслужб. Їх завербували росіяни, коли вони шукали в інтернеті легкий заробіток.