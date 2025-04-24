В ходе российской атаки на Харьков пострадал крупнейший производитель холодильного оборудования в мире

фото: Игорь Гуменный

В ночь на 24 апреля РФ атаковала предприятие по производству торгового оборудования в Харькове. К счастью, обошлось без жертв

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава пострадавшего предприятия UBC Group Игорь Гуменный.

На территорию завода прилетело шесть "шахедов", два не взорвались. Часть беспилотников, по информации Гуменного, была с термобарическими головками.

От взрывов частично разрушены склады, учебный центр, классы, сервисный центр, механический цех, окрашивание изделий из металла, сгорел один из складов.

Предприятие, которое атаковали россияне, производит зонты, тенты, павильоны, барную мебель, мировую рекламу, системы для разлива пива и напитков, рычаги для пивных кранов, аксессуары для баров.

Напомним, россияне обстреляли Харьков ракетами.