Під час російської атаки на Харків постраждав найбільший виробник холодильного обладнання у світі

фото: Ігор Гуменний

У ніч на 24 квітня РФ атакувала підприємство з виробництва торговельного обладнання у Харкові. На щастя, обійшлося без жертв

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник постраждалого підприємства UBC Group Ігор Гуменний.

На територію заводу прилетіло шість "шахедів", два не вибухнули. Частина безпілотників, за інформацією Гуменного, була з термобаричними головками.

Від вибухів частково зруйновані склади, учбовий центр, класи, сервісний центр, механічний цех, цех фарбування виробів з металу, згорів один із складів.

Підприємство, яке атакували росіяни виробляє парасолі, тенти, павільйони, барні меблі, світову рекламу, системи для розливу пива і напоїв, важелі для пивних кранів, аксесуари для барів.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Харків ракетами.