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23 апреля 2025, 19:42

Россияне атаковали дроном Харьковщину, есть раненный

23 апреля 2025, 19:42
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фото: Харьковская облпрокуратура
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Вражеский БПЛА «Молния-2» ударил по Чугуеву Харьковской области

Как передает RegioNews, об этом Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграмме.

По данным правоохранителей, в городе Чугуев 23 апреля около 15:15 ударный БПЛА врага попал в землю возле частного жилого сектора. Поврежден автомобиль и гараж.

36-летний мужчина, который в это время проходил мимо, получил ранения в больнице.

Предварительно установлено, что для атаки враг применил БПЛА "Молния-2".

"Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области на мини взорвался автомобиль.

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