Россияне атаковали дроном Харьковщину, есть раненный
Вражеский БПЛА «Молния-2» ударил по Чугуеву Харьковской области
Как передает RegioNews, об этом Харьковская областная прокуратура сообщила в телеграмме.
По данным правоохранителей, в городе Чугуев 23 апреля около 15:15 ударный БПЛА врага попал в землю возле частного жилого сектора. Поврежден автомобиль и гараж.
36-летний мужчина, который в это время проходил мимо, получил ранения в больнице.
Предварительно установлено, что для атаки враг применил БПЛА "Молния-2".
"Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных военнослужащими вооруженных сил России", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области на мини взорвался автомобиль.
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