фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 апреля российская армия нанесла удар по Украине ракетами наземного базирования и ударными БпЛА. Силы ПВО сбили три крылатые ракеты и 23 вражеских дрона, еще 10 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 43 средства воздушного нападения противника – шесть ракет разных типов и 37 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов):

1 баллистическую ракету "Искандер-М" (район пуска - Крым);

5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ Запорожской области, Крым);

37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Миллерово, Курск – РФ).

По состоянию на 09:30 военные подтвердили сбитие 26 воздушных целей:

3 крылатых ракет "Искандер-К";

23 ударных БпЛА типа Shahed.

10 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

"В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина", - говорится в сообщении.

Напомним, утром для удара по Харькову оккупационные войска РФ применили три баллистических ракеты типа "Искандер-М". Известно о погибшем и 74 пострадавших.