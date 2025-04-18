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18 апреля 2025, 10:45

Силы ПВО сбили три ракеты и 23 БпЛА, атаковавших Украину

18 апреля 2025, 10:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 18 апреля российская армия нанесла удар по Украине ракетами наземного базирования и ударными БпЛА. Силы ПВО сбили три крылатые ракеты и 23 вражеских дрона, еще 10 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 43 средства воздушного нападения противника – шесть ракет разных типов и 37 ударных БпЛА (беспилотников-имитаторов других типов):

  • 1 баллистическую ракету "Искандер-М" (район пуска - Крым);
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ Запорожской области, Крым);
  • 37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков – Миллерово, Курск – РФ).

По состоянию на 09:30 военные подтвердили сбитие 26 воздушных целей:

  • 3 крылатых ракет "Искандер-К";
  • 23 ударных БпЛА типа Shahed.
  • 10 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны.

"В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина", - говорится в сообщении.

Напомним, утром для удара по Харькову оккупационные войска РФ применили три баллистических ракеты типа "Искандер-М". Известно о погибшем и 74 пострадавших.

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