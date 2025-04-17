Фото: прокуратура

В Харьковской области россияне атаковали девятиэтажное жилое здание. От взрыва пострадали по меньшей мере еще десять находящихся рядом домов

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Российская армия 17 апреля, около 16:35, нанесла удар по городу Купянск. Попадание было по девятиэтажному жилому дому. Также от взрыва повреждено, по меньшей мере, еще 10 соседних многоквартирных домов в этом жилом квартале.

В результате российской атаки пострадала 73-летняя женщина. Информация о других пострадавших уточняется. На кадрах, опубликованных прокуратурой, можно увидеть масштабные разрушения.

Предварительно для атаки россияне использовали ОГАБ-1500 – объемно-детонирующую авиационную бомбу.

Напомним, 15 апреля в Харьковской области россияне ударили управляемой авиабомбой по авто "скорой помощи". В результате атаки пострадал парамедик. Также авиабомбой в том же районе частично разрушено многоэтажное здание и повреждено еще десять жилых зданий.