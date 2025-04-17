Россияне обстреляли спасателей на Сумщине: поврежден автомобиль
Сегодня на территории Глуховской общины враг нанес два удара по объекту критической инфраструктуры
Об этом сообщили в ГСЧС области, передает RegioNews.
После первой атаки на место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС для ликвидации пожара. Однако в ходе тушения спасатели были вынуждены экстренно перейти к укрытию из-за повторного обстрела.
В результате второго удара был поврежден пожарный автомобиль. Несмотря на угрозу жизни и сложные условия, огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Напомним, днем 17 апреля российские войска нанесли удары дроном и БпЛА по объектам критической инфраструктуры Глуховской общины на Сумщине.
На Сумщине россияне атаковали критическую инфраструктуруВсе новости »
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