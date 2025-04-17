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17 апреля 2025, 22:18

Россияне обстреляли спасателей на Сумщине: поврежден автомобиль

17 апреля 2025, 22:18
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фото: ГСЧС Сумщины
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Сегодня на территории Глуховской общины враг нанес два удара по объекту критической инфраструктуры

Об этом сообщили в ГСЧС области, передает RegioNews.

После первой атаки на место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС для ликвидации пожара. Однако в ходе тушения спасатели были вынуждены экстренно перейти к укрытию из-за повторного обстрела.

В результате второго удара был поврежден пожарный автомобиль. Несмотря на угрозу жизни и сложные условия, огнеборцам удалось полностью ликвидировать пожар.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, днем 17 апреля российские войска нанесли удары дроном и БпЛА по объектам критической инфраструктуры Глуховской общины на Сумщине.

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