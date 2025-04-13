Россияне ударили дроном по детсаду в Харькове

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В воскресенье, 13 апреля, российские военные ударили дроном "Молния" по Харькову

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Враг ударил по детскому саду в Киевском районе. Выбиты окна, поврежден фасад здания", – говорится в сообщении.

​Также выбиты окна в окрестных многоквартирных домах.

Сейчас информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате удара погиб 21 человек. 83 получили ранения, среди них семеро детей.