18:38  12 апреля
В Украине на Вербное воскресенье ожидается теплая погода без осадков
11:44  13 апреля
Россия хочет именно такого террора и затягивает войну: Зеленский отреагировал на удар россиян по Сумам
10:46  13 апреля
Последствия обстрелов на Днепропетровщине: повреждена 5-этажка, есть разрушения на предприятии
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2025, 13:27

Россияне ударили дроном по детсаду в Харькове

13 апреля 2025, 13:27
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В воскресенье, 13 апреля, российские военные ударили дроном "Молния" по Харькову

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Враг ударил по детскому саду в Киевском районе. Выбиты окна, поврежден фасад здания", – говорится в сообщении.

​Также выбиты окна в окрестных многоквартирных домах.

Сейчас информации о пострадавших и погибших нет.

Напомним, утром 13 апреля вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате удара погиб 21 человек. 83 получили ранения, среди них семеро детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Харьков дрон беспилотники
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон: есть погибшая и раненый
13 апреля 2025, 15:40
Ракетный удар по Сумам: 32 погибших, в том числе два ребенка
13 апреля 2025, 15:05
Россияне ударили по Купянску: погибли две женщины
13 апреля 2025, 14:46
Смертельное ДТП на Киевщине: легковушка разбилась вдребезги
13 апреля 2025, 14:19
В Сумах уже 31 погибший в результате ракетного удара, среди них – два ребенка
13 апреля 2025, 13:54
В результате удара в Сумах разрушены здания университета и помещение Центра защиты прав человека
13 апреля 2025, 12:58
Удар по Сумам: количество раненых увеличилось до 83
13 апреля 2025, 12:34
Ракетный удар по Сумам: 21 человек погиб, по меньшей мере 20 раненых
13 апреля 2025, 12:08
Россия хочет именно такого террора и затягивает войну: Зеленский отреагировал на удар россиян по Сумам
13 апреля 2025, 11:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »