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11 марта 2025, 13:57

Похитили и застрелили: будут судить бойца "ЛНР", причастного к убийству писателя на Изюмщине

11 марта 2025, 13:57
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Фото из открытых источников
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В прокуратуре рассказали, кем оказался третий оккупант, причастный к смерти украинского писателя на Изюмщине. Сейчас фигурант объявлен в розыск

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении 36-летнего боевика "ЛНР" по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенного с умышленным убийством. Речь идет об оккупанте, причастном к убийству украинского писателя Владимира Вакуленко.

Прокуроры установили третьего соучастника убийства автора и еще троих человек. Им оказался уроженец г. Луганск, заместитель командира 4-й роты 4-го батальона 204-го стрелкового полка "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ с позывным "Академиком".

В марте 2022 года он вместе с другими российскими военными похитил писателя из собственного дома на Изюмщине. Сейчас фигурант находится в розыске. Его будут судить заочно в Дзержинском районном суде. Харькова.

Справка . По данным следствия, оккупанты во время оккупации Изюмщины задержали писателя Владимира Вакуленко и его 14-летнего сына. Они пытались склонить автора к сотрудничеству. После отказа они увезли Вакуленко и его сына обратно.

Однако в конце марта 2022 они вернулись, и задержали писателя: оккупанты забрали его рюкзак с шевронами ВСУ и "АЗОВ", который мужчина носил даже во время оккупации. После этого командир роты "Лев" приказал своему собратью-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в Вакуленко из пистолета Макарова.

За день до угона Владимир скрыл свой дневник под вишней на своем дворе. Своего отца он попросил - "когда наши придут - отдашь". Через несколько месяцев после обнаружения дневника, ДНК-экспертиза подтвердила, что в могиле № 319 в лесу под Изюмом похоронен Владимир Вакуленко. А его воспоминания об оккупации - вышли в свет: в украинских книжных магазинах можно найти книгу "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи".

военное преступление убийство прокуратура
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