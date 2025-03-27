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27 марта 2025, 16:59

Мешали звуки ремонта: житель Харьковщины убил одного соседа и травмировал другого

27 марта 2025, 16:59
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении мужчине. Оказалось, что он убил человека

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении 50-летнему жителю Харьковщины, который убил человека, а также травмировал другого человека. Самая трагедия произошла 26 марта. Тогда двое братьев 52 и 57 лет ремонтировали крышу в доме. Соседу не понравилось это: он сделал им замечание – мол, он отдыхает с алкоголем, а ремонт ему мешает.

Братья сообщили, что ничего не нарушают. Муж разозлился, взял одноствольное ружье и вышел во двор. Сначала злоумышленник произвел выстрел в 52-летнего мужчину, от которого тот скончался. Затем фигурант выстрелил в его брата. К счастью, потерпевший выжил.

Напомним, ранее в Днепре мужчина убил знакомого и выбросил тело. Известно, что это произошло, когда потерпевший находился в гостях у знакомого. Когда между ними произошел конфликт, хозяин взял кухонный нож со стола и нанес им смертельное ранение своему гостю. Пострадавший скончался от полученных травм.

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