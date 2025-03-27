фото: полиция

Ужасное происшествие случилось в оккупированном Херсоне летом 2022 года. Тогда со следами насильственной смерти были найдены женщина и ее маленькая дочь

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После деоккупации Херсона полицейским стало известно, что в июле 2022 года в одном из частных домов были найдены мертвыми 40-летняя женщина и ее 7-летняя дочь. Судмедэкспертиза установила, что обе жертвы были задушены. Девочка при этом также была изнасилована.

В ходе расследования правоохранители установили обстоятельства преступления и причастного к этому злоумышленника. Им оказался 40-летний бывший супруг убитой женщины.

Сейчас фигуранту заочно объявили подозрение. Устанавливается его местонахождение.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Запорожье будут судить мужчину, который изнасиловал и забил до смерти знакомую.