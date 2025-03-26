Фото: Нацполиция

В Ровенской области продолжают расследовать убийство. Мужчина в пьяном состоянии убил одного из знакомых и травмировал другого

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Суд избрал меру пресечения (содержание под стражей) мужчине, который убил одного знакомого и ранил другого. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Между мужчинами в возрасте 37-ми, 53-х и 65-ти лет внезапно возник конфликт по месту жительства последнего. Во время ссоры хозяин стал бить гостей ножом. 53-летнему гостю злоумышленник нанес два удара ножом, один из которых в сердце, от чего тот скончался на месте.

При этом 37-летнему мужчине пенсионер нанес не менее пяти ударов в спину и подбородок. Пострадавший сумел скрыться и был в дальнейшем госпитализирован в больницу (сейчас его жизни ничего не угрожает).

Напомним, ранее житель Киевской области приговорен к пожизненному заключению за убийство 10-летней девочки.