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26 марта 2025, 20:00

В Харькове пьяный мужчина жестоко избил собственную мать

26 марта 2025, 20:00
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали харьковчанина, избившего собственную мать. Известно, что это произошло на фоне ссоры

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Это произошло в поселке Слобожанское. Там парень нанес тяжкие телесные повреждения своей матери. Как выяснилось, между 25-летним мужчиной и его матерью произошел конфликт. В пьяном состоянии он нанес женщине более десяти ударов кулаками в лицо и по туловищу, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

"Полицейские оперативно задержали нападающего в порядке статьи 208 УПК Украины. Пострадавшую госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи. Состояние ее здоровья врачи оценивают как тяжелое", - сообщили правоохранители.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области будут судить мужчину, который издевался над родной матерью. По словам 69-летней женщины, ее 45-летний сын оказывает по отношению к ней психологическое давление, нецензурно выражается и выгоняет из дома.

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