У Харкові п'яний чоловік жорстоко побив власну матір
Правоохоронці затримали харків'янина, який побив власну матір. Відомо, що це сталось на фоні сварки
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Це сталось у селищі Слобожанське. Там хлопець завдав тяжкі тілесні ушкодження своїй матері. Як з'ясувалось, між 25-річним чоловіком та його матір'ю стався конфлікт. У п'яному стані він завдав жінці понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.
"Поліцейські оперативно затримали нападника в порядку статті 208 КПК України. Потерпілу госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Стан її здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий", - повідомили правоохоронці.
Зловмиснику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині судитимуть чоловіка, який знущався над рідною матір'ю. За словами 69-річної жінки, її 45-річний син вчиняє відносно неї психологічний тиск, нецензурно виражається та виганяє з дому.