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Правоохоронці затримали харків'янина, який побив власну матір. Відомо, що це сталось на фоні сварки

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Це сталось у селищі Слобожанське. Там хлопець завдав тяжкі тілесні ушкодження своїй матері. Як з'ясувалось, між 25-річним чоловіком та його матір'ю стався конфлікт. У п'яному стані він завдав жінці понад десять ударів кулаками в обличчя та по тулубу, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

"Поліцейські оперативно затримали нападника в порядку статті 208 КПК України. Потерпілу госпіталізували до лікарні для надання медичної допомоги. Стан її здоров’я лікарі оцінюють як тяжкий", - повідомили правоохоронці.

Зловмиснику вже оголосили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Рівненщині судитимуть чоловіка, який знущався над рідною матір'ю. За словами 69-річної жінки, її 45-річний син вчиняє відносно неї психологічний тиск, нецензурно виражається та виганяє з дому.