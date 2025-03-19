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Жителя Львовского района признали виновным в уклонении от призыва на военную службу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

В феврале прошлого года ВВК признала 44-летнего мужчину годным к военной службе по состоянию здоровья. В тот же день ему выписали боевую повестку для всеобщей мобилизации, но он отказался ее получить. Последствия отказа ему объяснили, а по этому поводу составили соответствующий акт.

В дальнейшем мужчина без уважительной причины не явился в ТЦК и СП для прохождения службы в рядах ВСУ. Таким образом, он нарушил закон и уклонился от военного призыва.

Суд назначил мужчине наказание – 3 года заключения.

Напомним, ранее во Львовской области осудили мужчину, который отказался от повестки из-за больной матери и жены.