Без света, газа, воды и связи: в Родинском Донецкой области остаются 1000 гражданских
В прифронтовом городе Родинское Покровского района Донецкой области остаются около 1000 мирных жителей
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
"В Родинском без света, газа, воды и связи продолжают жить около 1000 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что три раза в неделю волонтеры World Central Kitchen раздают местным жителям горячие обеды.
О том, как граждане выживают в Родинском под постоянными обстрелами, Донецкая ОВА показала в видео.
Напомним, в течение 17 марта российские оккупационные войска нанесли 3371 удар по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей, среди них – трое детей.
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