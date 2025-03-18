Без света, газа, воды и связи: в Родинском Донецкой области остаются 1000 гражданских

скриншот с видео

В прифронтовом городе Родинское Покровского района Донецкой области остаются около 1000 мирных жителей

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

"В Родинском без света, газа, воды и связи продолжают жить около 1000 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что три раза в неделю волонтеры World Central Kitchen раздают местным жителям горячие обеды.

О том, как граждане выживают в Родинском под постоянными обстрелами, Донецкая ОВА показала в видео.

Напомним, в течение 17 марта российские оккупационные войска нанесли 3371 удар по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали пятеро мирных жителей, среди них – трое детей.