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В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Буковина по факту умышленного убийства

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в октябре прошлого года на почве неприязненных отношений 49-летний мужчина посреди улицы жестоко избил 69-летнюю мать гражданской жены. В бессознательном состоянии он затащил женщину в дом, где она и умерла.

Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Кировоградской области мужчина зарезал брата, который обидел мать. Во время ссоры он ударил потерпевшего не менее 18 раз. В частности, в живот и грудь. Нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы.