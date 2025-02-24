Фото: Нацполиция

В Киевской области пожизненное заключение может получить мужчина, который изнасиловал 17-летнюю девушку. Чтобы скрыть свое преступление – он попытался ее убить

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews .

Правоохранители направили обвинительный акт в суд в отношении мужчины, изнасиловавшего 17-летнюю девушку. Сам инцидент произошел на Фастовщине. Девушка возвращалась домой, когда на нее напал мужчина. Он надел на ее руку наручники, затащил в лесопосадку и изнасиловал.

Девушка пыталась скрыться, но нападающий нанес ей несколько ударов ножом в спину. Мужчина пытался убить потерпевшую, чтобы скрыть преступление. Но ей удалось выбежать на автодорогу, где ее заметили водители и вызвали полицию и медиков. Нападающему теперь грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали 23-летнего мужчину. Он в пьяном виде на одной из улиц Умани воспользовался физической слабостью 32-летней женщины . Он затащил ее в кустарники, где потом изнасиловал ее. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.