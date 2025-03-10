В Харькове задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего

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Во время ссоры житель Харькова ударил ножом оппонента в грудную клетку. После чего скрылся с места преступления. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

На днях в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов района между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них нанес другому ножевое ранение и скрылся с места преступления.

Пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь, спасшая ему жизнь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий нападавший был установлен и задержан. Им оказался 35-летний житель областного центра. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Харькове женщина стала жертвой своего знакомого – ее изнасиловали.