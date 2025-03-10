фото: ГСЧС

На водоемах Харьковщины в течение суток произошло три несчастных случая. Один человек погиб, еще двух людей чрезвычайникам удалось спасти

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В селе Малая Даниловка Харьковского района на местном озере под лед провалился и утонул 78-летний мужчина. Спасатели достали тело погибшего из-под льда.

На ставке в селе Граково Чугуевского района ГСЧСникам удалось спасти провалившегося под лед 35-летнего мужчину. Спасатели с помощью лодки доставили его на берег и передали медикам.

Еще одного 70-летнего мужчину удалось спасти из-под льда на Печенежском водохранилище вблизи поселка Старый Салтов Чугуевского района. Горе-рыбак провалился под лед на расстоянии 300 метров от берега. Спасатели доставили мужчину на берег и передали медикам. С переохлаждением его госпитализировали в больницу.

Напомним, в Днепропетровской области за сутки произошли два трагических происшествия на водоемах. Погибли два ребенка, еще один ребенок попал в больницу с переохлаждением.