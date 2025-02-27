В Сумской области приземлили 7 российских дронов-камикадзе: кадры сбития
За прошедшие сутки защитники Сумщины уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата самолетного типа "привет-82" и пять FPV-дронов, два из которых на оптоволокне
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 февраля российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу "Shahed". Было подтверждено сбитие 90 БпЛА.
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