На Черниговщине обезвредили сбитый неразорвавшийся российский "шахед"
После одной из недавних воздушных атак в поле на территории Черниговского района местные жители обнаружили сбитый вражеский ударный БпЛА. Его боевая часть не сдетонировала
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черниговской области.
Специалисты взрывотехнической службы полиции успешно обезвредили боевую часть беспилотника типа Shahed 136 путем подрыва.
Напомним, ночью защитники Черниговщины показали, как сбили российский "шахед" из стрелкового оружия.
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