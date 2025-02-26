В Запорожье саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу, которая не взорвалась
На территории дачного кооператива в одном из районов Запорожья местный житель обнаружил боеприпас
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас как несдетонированную пятисоткилограммовую авиационную бомбу (КАБ-500).
Саперы с помощью спецтехники изъяли и транспортировали боеприпас в специально подготовленное место, где уничтожили.
Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.
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