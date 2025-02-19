На Харьковщине задержали еще двух информаторов, корректировавших удары россиян

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СБУ задержали еще двух информаторов ФСБ в Харьковской области. По заказу россиян они пытались разведать места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны в регионе и передавали эту информацию рашистам

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались жители Харькова. Они действовали порознь и были завербованы врагом через телеграм-каналы.

Один из фигурантов – бывший преподаватель местного вуза. По заказу оккупантов он собирал геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов защитников Харькова.

Для этого информатор на своем автомобиле объезжал северные окраины города, скрыто фиксировал расположение украинских защитников, а затем "отчитывался" в ФСБ.

Еще один фигурант – охранник местной гостиницы, которая под видом прогулок шпионила по пунктам временного базирования Сил обороны на территории общины.

Полученные сведения информатор мессенджером направлял своему росийскому куратору посредством текстовых сообщений и скриншотов гугл-карт с пометками потенциальных целей.

Киберспециалисты СБУ разоблачили обоих злоумышленников, задокументировали их подрывную деятельность и задержали по местам жительства. Одновременно СБУ провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны на соответствующих направлениях.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с РФ.

Фигурантам объявили подозрение, они находятся под стражей без права внесения залога.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали агентов РФ, которые шпионили по военной технике ВСУ.