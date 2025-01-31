Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Сообщается, что 49-летний житель Харькова разбивал окна автомобилей и угонял имущество водителей. Пока его подозревают по меньшей мере в пяти подобных эпизодах. Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время задержанный находится под стражей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который обокрал 18-летнюю студентку. Он прямо на улице выхватил у нее телефон из рук и скрылся. Теперь он может провести в тюрьме 10 лет.

Также сообщалось, что в Ровенской области задержали мужчину, который украл цветы с могилы военного. Стражи порядка нашли у него дома этот букет с цветами синего и желтого цветов. Муж признался, что не знает, почему он так поступил, потому что на тот момент он был пьян.