В Харьковской области обезвредили авиабомбу ФАБ-500

21 января 2025

Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?

В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...