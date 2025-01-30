В Харьковской области обезвредили авиабомбу ФАБ-500
В Харьковской области пиротехники обезвредили авиационную бомбу ФАБ-500, которую обнаружили в поле в Старосалтовской громаде
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Боеприпас случайно заметили местные жители, проезжая мимо.
Авиабомба чудом не сдетонировала, но оставалась крайне опасной из-за наличия взрывателя.
Пиротехники провели операцию по изъятию боеприпаса.
Бомбу транспортировали в безопасное место для последующего обезвреживания.
Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-101, которая не взорвалась после сбития.
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