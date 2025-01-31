В Запорожье полиция разыскивает вандалов, порезавших призмы на Аллее Героев

фото: Национальная полиция

В Запорожье неизвестные повредили памятные объекты на Аллее Героев. Полиция разыскивает злоумышленников

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Отмечается, что в центре города вандалы порезали 15 памятных призм, посвященных погибшим запорожцам, защищая Украину

Запорожские полицейские возбудили уголовное производство, правовая квалификация – ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем или располагает информацией о лицах, причастных к повреждению призм, обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции или по спецномеру 102.

Справка

Аллея Героев посвящена запорожцам, которые отдали свою жизнь за свободу Украины и создана для чествования их памяти. Это инсталляция с призмами с портретами и историями жителей города, которые погибли, защищая Украину.

Аллея расположена в центре города, рядом с горсоветом.

Напомним, в начале января в Киеве неизвестный пытался сжечь флажки на Майдане Незалежности.