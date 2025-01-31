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31 января 2025, 14:06

В Запорожье двух полицейских будут судить за кражу около 800 тыс. грн у умершего пенсионера

31 января 2025, 14:06
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фото: ГБР
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух правоохранителей, обвиняемых в краже у умершего одинокого пенсионера почти 800 тыс. человек. грн во время следственных действий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд.

По информации ГБР, преступление было совершено в Запорожье в октябре 2023 года. В квартиру пенсионера его соседи вызвали полицию. Соседи заподозрили, что одинокий мужчина умер.

"Пенсионер действительно умер, а представители правоохранительных органов на месте происшествия решили воспользоваться ситуацией. Они указали понятыми знакомых граждан и без их участия обыскали квартиру. Найденные 20 тысяч долларов и банковские карточки они забрали себе", - говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, стражи порядка забрали мобильный телефон умершего, чтобы получить доступ к его банковским счетам. Впоследствии они сняли со счетов еще 65 тысяч гривен. Общая сумма украденных у умершего средств составила 799 тыс. гривен.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет. В настоящее время один фигурант уволен из рядов правоохранительных органов, второй отстранен от должности.

Напомним, ранее также разоблачили правоохранителя в Кривом Роге, который на протяжении 2024 года забирал телефоны, паспорта и банковские карточки умерших людей.

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