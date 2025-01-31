06:43  31 січня
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ракети, яка впала в лісі
03:18  31 січня
У Києві буде хвилина мовчання в громадському транспорті
05:17  31 січня
В Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів: як покарають ділків
UA | RU
UA | RU
31 січня 2025, 17:23

На Харківщині затримали чоловіка, який обікрав водія

31 січня 2025, 17:23
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Чоловіка підозрюють в щонамейнше ще п'яти таких злочинах

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Повідомляється, що 49-річний житель Харкова розбивав вікна автомобілів та викрадав майно водіїв. Наразі його підозрюють щонайменше в п'яти подібних епізодах. Чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

"Наразі затриманий перебуває під вартою, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який обікрав 18-річну студентку. Він прямо на вулиці вихопив у неї телефон з рук та втік. Тепер він може провести у тюрмі 10 років.

Також повідомлялося, що на Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового. Правоохоронці знайшли в нього вдома цей букет з квітами синього та жовтого кольорів. Чоловік зізнався, що не знає, чому він так вчинив, бо на той момент він був п'яний.

поліція крадіжка
У Запоріжжі поліція розшукує вандалів, які порізали призми на Алеї Героїв
31 січня 2025, 16:58
У Запоріжжі двох поліцейських судитимуть за крадіжку майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера
31 січня 2025, 14:06
У Запоріжжі чоловік напав на ветерана, який мав бойове поранення
29 січня 2025, 20:50
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Перший день лютого буде теплим, подекуди очікуються опади
31 січня 2025, 18:35
У Німеччині оголосили вирок чоловіку, який задушив 9-річну українку
31 січня 2025, 18:31
Різанина в лікарні на Рівненщині: поліція затримала нападника
31 січня 2025, 18:19
У Харкові судитимуть керівника лікарні за ремонт зі збитками
31 січня 2025, 17:58
Правозахисники заявили, що Росія утримує 18 кримських медійників
31 січня 2025, 17:58
У Харкові ексректора вишу судитимуть за розкрадання грошей
31 січня 2025, 17:57
У Європі починається ідеальний шторм і Україна має бути готовою
31 січня 2025, 17:46
На Донеччині працівницю школи засудили до 7 років ув’язнення
31 січня 2025, 17:39
СБУ затримала жителя Черкас, який допомагав росіянам готувати удари по регіону
31 січня 2025, 17:34
У Києві водій автівки вистрілив у голову кур’єру Glovo
31 січня 2025, 17:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »