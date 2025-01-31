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Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Повідомляється, що 49-річний житель Харкова розбивав вікна автомобілів та викрадав майно водіїв. Наразі його підозрюють щонайменше в п'яти подібних епізодах. Чоловіку вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

"Наразі затриманий перебуває під вартою, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який обікрав 18-річну студентку. Він прямо на вулиці вихопив у неї телефон з рук та втік. Тепер він може провести у тюрмі 10 років.

Також повідомлялося, що на Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового. Правоохоронці знайшли в нього вдома цей букет з квітами синього та жовтого кольорів. Чоловік зізнався, що не знає, чому він так вчинив, бо на той момент він був п'яний.