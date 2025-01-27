В Харькове перезахоронят более 200 человек, погибших в начале полномасштабной войны

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В Харькове в этом году перезахоронят 225 тел умерших и погибших в 2022-м и похороненных с нарушениями. Речь идет о погребении без гробов в траншее.

Об этом сообщила ОО "Харьковский антикоррупционный центр" со ссылкой на соответствующий тендер в Prozorro, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил соглашение с коммунальным предприятием "Ритуал" о предоставлении услуг по перезахоронению останков умерших. Сумма сделки составляет 3,72 млн. грн.

Речь идет о перезахоронении людей, похороненных в период с 24 февраля по 10 сентября 2022 года на городском кладбище №18 (кварталы 120 и 124). В этом году планируют перезахоронить останки 225 тел.

Напомним, ранее стало известно, что тела 22 человек, эксгумированных из массового захоронения после освобождения от российских оккупантов города Изюма на Харьковщине, до сих пор остаются неидентифицированными. Осенью 2022 года в лесу близ города эксгумировали более 450 тел.