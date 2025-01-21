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21 января 2025, 20:17

Часть погибших во время оккупации Изюма до сих пор не идентифицировали

21 января 2025, 20:17
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фото: Харьковская ОВА
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Тела 22 человек, эксгумированных с массового захоронения после освобождения от российских оккупантов города Изюма на Харьковщине, до сих пор остаются неидентифицированными. Осенью 2022 года в лесу близ города эксгумировали более 450 тел.

Об этом сообщила пресс-служба Изюмской общины, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, неопознанные тела были предварительно записаны как "неизвестная женщина" или "неизвестный мужчина". Отмечается, что даже сегодня, спустя более двух лет после эксгумации, нет никакой информации относительно их родственников или знакомых, которые могли помочь в завершении процесса идентификации.

"Из-за этого завершить судебно-медицинские экспертизы по этим лицам пока невозможно", — говорится в сообщении.

В Изюмской общине напоминают, что погибшие были похоронены в лесополосе у кладбища на улице Шекспира в Изюме. После освобождения города от российских захватчиков в сентябре 2022 года из леса было эксгумировано более 450 тел.

Людей, которые могут предоставить сведения о погибших, просят обращаться по телефону: 050 915-67-06.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области после деоккупации обнаружили 15 массовых захоронений.

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