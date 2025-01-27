У Харкові перепоховають понад 200 людей, які загинули на початку повномасштабної війни

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У Харкові цьогоріч перепоховають 225 тіл померлих і загиблих у 2022-му та похованих із порушеннями. Йдеться про поховання без трун у траншеї.

Про це повідомила ГО "Харківський антикорупційний центр" із посиланням на відповідний тендер у Prozorro, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради уклав угоду з комунальним підприємством "Ритуал" щодо надання послуг з перепоховання останків померлих. Сума угоди становить 3,72 млн грн.

Йдеться про перепоховання людей, які були поховані у період з 24 лютого до 10 вересня 2022 року на міському кладовищі №18 (квартали 120 та 124). Цього року планують перепоховати останки 225 тіл.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тіла 22 людей, які були ексгумовані з масового поховання після звільнення від російських окупантів міста Ізюма на Харківщині, досі залишаються неідентифікованими. Восени 2022 року у лісі поблизу міста ексгумували понад 450 тіл.