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К 15 годам тюрьмы приговорили жителя Тячевского района за систематическое изнасилование двух своих дочерей

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Сексцальное насилие мужчина совершал в течение 2015-2022 годов. Он неоднократно насиловал малолетних дочерей, оказывая психологическое давление и угрожая избиением в случае сопротивления.

С матерью девочек злоумышленник был разведен. Он проживал вместе с дочерьми в одном из населенных пунктов Тячевского района, женщина с их третьим ребенком – отдельно.

О действиях отца правоохранителям сообщила одна из дочерей в конце сентября 2022 года. Тогда же мужчину задержали.

Злоумышленник в содеянном не признался, вины и исковых требований потерпевших не признал.

Приговора суда он ожидал под стражей. Также обидчик должен оплатить обеим дочерям по 1 млн грн по гражданским искам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области мужчину осудили за изнасилование женщины и 16-летней девушки.