Войска России обстреляли из "Градов" село на Харьковщине: есть разрушения

фото: Харьковская областная прокуратура

В воскресенье, 12 января, россияне нанесли удары по селу Константиновка Богодуховского района. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, а также здание сельского клуба

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, войска РФ нанесли удары по Константиновке около 21:00. Предварительно, оккупанты били по селу из РСЗО "Град".

"В результате вражеской атаки один жилой дом разрушен, еще 5 - повреждены. Также повреждения получили здание сельского клуба и линии электросети. Без пострадавших", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, 13 января российские оккупанты атаковали FPV-дроном село Веселое Харьковского района. Пострадал 41-летний мужчина.

Накануне, вечером 12 января, оккупанты нанесли удар по Купянску на Харьковщине. В результате обстрела погиб мирный житель.