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Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Значительной активности вражеских диверсионных групп не отмечаем, но враг не отказывается от диверсионной деятельности, и в направлении Сумской области, и в направлении Харьковщины и Черниговщины видим, что попытки захода диверсионно-разведывательных групп остаются. Наша задача – вовремя разоблачать их и наносить по ним поражение, чтобы выбить с нашей территории", – отметил он.

Также россияне обстреливают приграничья Сумщины, Черниговщины и Харьковщины из разного вооружения, количество ударов может достигать сотни в день.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с приближением линии фронта к границе Днепропетровской области для региона растет угроза вражеских ударов управляемыми авиабомбами и артиллерия.