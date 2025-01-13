Россияне ударили дроном по пригороду Херсона: ранена женщина

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В понедельник, 13 января, российские войска ударили БпЛА по поселку Антоновка Херсонского района. В результате атаки дрона пострадала мирная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что россияне атаковали Антоновку около 12:00.

"Из-за вражеского удара 42-летняя женщина получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В настоящее время врачи борются за жизнь женщины.

Напомним, в Херсонской области в результате российских ударов за прошедшие сутки получили ранения 10 человек.