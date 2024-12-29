На Днепропетровщине три человека пострадали в результате атаки российского дрона
В Днепропетровской области в результате атаки российских дронов сегодня, 29 декабря, пострадали три человека
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Атака российского дрона-камикадзе произошла в Марганецкой общине Никопольщины.
77-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела, госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. У него серьезное ранение головы. Врачи борются за жизнь.
Также с минно-взрывной травмой доставлена в медучреждение и женщина 38 лет. Еще один 65-летний мужчина получил помощь и будет находиться под амбулаторным наблюдением.
Известно также, что в результате атаки повреждены АЗС и два легковых автомобиля.
Напомним, ранее в поселке Двуречная в Харьковской области из-за атаки вражеского дрона погиб гражданский мужчина.