В Двуречной на Харьковщине россияне сбросили с дрона взрывчатку, погиб мужчина

фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В поселке Двуречная на Харьковщине из-за атаки вражеского дрона погиб гражданский мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Событие произошло 28 декабря около 18:00. Мужчина погиб в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника.

Также, как отмечается в сообщении, в населенном пункте повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения.

Напомним, 28 декабря российские оккупационные войска атаковали поселок Белозерка Херсонского района. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере восемь местных жителей, среди них двое детей.