В Двуречной на Харьковщине россияне сбросили с дрона взрывчатку, погиб мужчина
В поселке Двуречная на Харьковщине из-за атаки вражеского дрона погиб гражданский мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .
Событие произошло 28 декабря около 18:00. Мужчина погиб в результате сброса боеприпаса с вражеского беспилотника.
Также, как отмечается в сообщении, в населенном пункте повреждены частные домовладения и хозяйственные помещения.
Напомним, 28 декабря российские оккупационные войска атаковали поселок Белозерка Херсонского района. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере восемь местных жителей, среди них двое детей.
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