Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранена женщина
Ночью российская армия обстреляла из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. В результате атак повреждена гражданская инфраструктура, пострадала женщина
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под обстрелами оказались Марганецкая и Мировская общины. Произошел пожар, огонь уничтожил гараж и легковушку. Из-за вражеской атаки повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач.
"По уточненной информации, в результате одной из вечерних атак на район в Мировской общине пострадала 43-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно", - добавил Сергей Лысак.
Напомним, вчера из-за бомбардировок Донбасса пострадали двое мирных жителей.
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