Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: ранена женщина

фото: Сергей Лысак

Ночью российская армия обстреляла из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины. В результате атак повреждена гражданская инфраструктура, пострадала женщина

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Марганецкая и Мировская общины. Произошел пожар, огонь уничтожил гараж и легковушку. Из-за вражеской атаки повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач.

"По уточненной информации, в результате одной из вечерних атак на район в Мировской общине пострадала 43-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно", - добавил Сергей Лысак.

Напомним, вчера из-за бомбардировок Донбасса пострадали двое мирных жителей.