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26 декабря 2024, 23:42

Суд начал рассмотрение по существу дела об убийстве детского писателя Вакуленко

26 декабря 2024, 23:42
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фото: Facebook Владимира Вакуленко
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Дзержинский райсуд Харькова начал рассмотрение по существу по делу похищения, пыток и убийства писателя Владимира Вакуленко во время российской оккупации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Ґрати.

Обвиняемые Владислав Нескородьев и Сергей Удоденко, военные 4 роты 4 батальона 204 стрелкового полка "ЛНР" 2 армейского корпуса 8 общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации. Первый в тот момент был командиром роты, второй — пулеметчиком в этом же подразделении. Разбирательство происходит заочно. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору, сопряженному с умышленным убийством. Также к преступлению причастны еще два боевика "ЛНР", им объявлены подозрения, расследование ведется в рамках отдельного производства.

По данным следствия, Нескородьев координировал действия всей группы и отдавал приказы о совершении преступлений: похищении гражданских лиц, их пытках и убийствах.

Как отмечается в материалах дела, 17 марта 2022 года фигуранты ворвались на территорию частной усадьбы в селе Капитолевка Харьковской области, где жили Владимир Вакуленко вместе с несовершеннолетним сыном и отцом. Угрожая оружием, они задержали писателя и его сына и отвезли в другой дом в Капитоловке. Владимира допрашивали и требовали сотрудничать, а после отказа избили на глазах у парня.

После избиения Вакуленко и его сына отпустили. Однако уже 22 марта эти четверо военных оккупационной армии снова забрали Владимира Вакуленко. Они обвиняли его в сотрудничестве с украинскими силами сопротивления. Мужчину отвезли в то же здание, где избили в первый раз. Там по приказу Нескородьева Удоденко выстрелил в писателя несколько раз, после чего тот умер.

Владимир Вакуленко – украинский писатель и общественный деятель, автор книг для детей и взрослых, лауреат ряда литературных премий. Когда началось полномасштабное российское вторжение, он вместе с сыном, у которого инвалидность, жил в селе Капитоловка недалеко от Изюма. Тело Владимира Вакуленко эксгумировали после деоккупации Изюма из одного из мест массового захоронения в лесу.

Напомним, в январе этого года дело об убийстве оккупантами писателя Вакуленко было передано в суд.

оккупация убийство Харьковская область Изюм Вакуленко Владимир
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