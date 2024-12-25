Российские войска ударили по селу возле Купянска: погибла женщина
25 декабря оккупационные войска России нанесли удар по селу Новоосиново Купянского района. Из-за атаки погибла мирная жительница
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По материалам следствия, российские войска обстреляли Новоосиново около 9:30. В результате атаки есть жертва, разрушена гражданская инфраструктура.
"Погибла 53-летняя женщина. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи начали досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, в результате комбинированной массированной атаки на Харьков и пригород 25 декабря повреждены жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Ранения получили шесть мирных жителей.