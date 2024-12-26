Суд почав розгляд по суті справи про вбивство дитячого письменника Вакуленка

фото: Facebook Володимира Вакуленка

Дзержинський райсуд Харкова почав розгляд по суті у справі щодо викрадення, катування і вбивства письменника Володимира Вакуленка під час російської окупації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Ґрати.

Обвинувачені — Владислав Нескородьєв та Сергій Удоденко, військові 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку "ЛНР" 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу Збройних сил Російської Федерації. Перший на той момент був командиром роти, другий — кулеметником у цьому ж підрозділі. Розгляд відбувається заочно. Їх обвинувачують у порушенні законів і звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою, поєднаному з умисним вбивством. Також до злочину причетні ще двоє бойовиків "ЛНР", їм оголошено підозри, розслідування ведеться в межах окремого провадження.

За даними слідства, Нескородьєв координував дії всієї групи і віддавав накази про вчинення злочинів: викрадення цивільних осіб, їхнє катування і вбивство.

Як зазначається у матеріалах справи, 17 березня 2022 року фігуранти вдерлися на територію приватної садиби у селі Капитолівка на Харківщині, де жили Володимир Вакуленко разом з неповнолітнім сином і батьком. Погрожуючи зброєю, вони затримали письменника і його сина та відвезли до іншого будинку у Капитолівці. Володимира допитували та вимагали співпрацювати, а після відмови — побили на очах у хлопця.

Після побиття Вакуленка та його сина відпустили. Однак уже 22 березня ці четверо військових окупаційної армії знову забрали Володимира Вакуленка. Вони звинувачували його у співпраці з українськими силами спротиву. Чоловіка відвезли до тієї ж будівлі, де побили першого разу. Там за наказом Нескородьєва Удоденко вистрілив у письменника кілька разів, після чого той помер.

Володимир Вакуленко — український письменник та громадський діяч, автор книг для дітей та дорослих, лауреат низки літературних премій. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, він разом з сином, у якого інвалідність, мешкав у селі Капитолівка неподалік від Ізюма. Тіло Володимира Вакуленка ексгумували після Деокупації Ізюма із одного з місць масового поховання у лісі.

Нагадаємо, у січні цього року справу про вбивство окупантами письменника Вакуленка передали до суду.