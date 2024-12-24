В Харьковской области мужчина облил женщину бензином и поджег

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 52-летний мужчина вместе со своей 46-летней сожительницей распивали алкоголь. Между ними возникла ссора на бытовом грунте. Мужчина схватил бутылку с бензином, стоявшую на полу, и вылил на женщину. На ней загорелась одежда.

Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали злоумышленника. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине будут судить мужчину, попытавшегося сжечь бывших жену и тещу.