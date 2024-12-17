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17 декабря 2024, 18:04

В Харькове судили баптиста, отказавшегося от мобилизации: какое наказание он получил

17 декабря 2024, 18:04
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фото: pixabay.com
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Суд в Харькове признал виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации 30-летнего мужчины, который отказывался служить в армии по религиозным убеждениям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, 1 ноября прошлого года фигурант получил повестку, по которой должен прибыть в один из ТЦК в Харькове. Он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. 10 ноября мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть.

В июле этого года он написал заявление об отказе от призыва на военную службу, объяснив это вероисповеданием и предоставил справку от баптистской церкви.

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Мужчина рассказал, что в ноябре 2023 года в учебном подразделении он отказался принимать присягу, поскольку с 2021 года является верующим и показал справку Харьковского областного объединения церквей евангельских христиан баптистов.

"Ему предложили прохождение альтернативной службы поваром. Он отказался, поскольку все равно должен был держать оружие в руках, что противоречит его религиозным убеждениям. 10 ноября 2023 года обвиняемому предоставили повестку на службу, однако он не явился, испугавшись за свою жизнь и здоровье в случае прохождения службы в ВСУ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что защита отечества является конституционной обязанностью граждан Украины, поэтому никакие религиозные убеждения не могут служить основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, ранее Диканский районный суд Полтавской области признал виновным местного служителя церкви Евангельских христиан-баптистов в уклонении от мобилизации. Суд назначил мужчине три года тюрьмы, однако заменил их годом условного срока.

Харьков религия мобилизация уклонение от мобилизации
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