Россияне ударили из "Урагана" по Купянску: есть погибший и пострадавшие
В среду, 4 декабря, около 18:00 российские войска в очередной раз обстреляли Купянск на Харьковщине
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Зафиксировано попадание по частному жилому сектору. Погиб 40-летний мужчина. Мать погибшего и еще одна женщина подверглись острой реакции на стресс.
По предварительным данным, россияне обстреляли город из РСЗО "Ураган".
Напомним, 4 декабря около 11:30 в Купянске вражеский беспилотник попал в автомобиль ритуальных услуг. Пострадал 65-летний водитель.
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